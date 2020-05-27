Travis Scott聯名新作　開放抽籤登記

是次Travis Scott再次同Nike握手合作，合力打造聯名版Air Max 270 React Cactus Trails，不過能否成功入手，就睇你抽唔抽中喇！（互聯網）

近兩三年來已經先後多次與Nike及Jordan Brand打造過多對話題之作的Travis Scott，每次有新聯名鞋款推出都定必引起哄動。是次Travis Scott再次同Nike握手合作，合力打造出配色設計充滿90s復古風格的聯名版Air Max 270 React Cactus Trails。

鞋款設計保留Air Max 270 React鞋踭標誌性巨大Air氣墊單元及React中底的經典外形，而配色靈感則取自Travis Scott本人對復古服飾的喜好品味，例如鞋領外側選用上搖粒絨物料製作，而鞋面、外底及Air氣墊單元亦經過舊化效果處理；同時亦加入特別設計的鞋舌拉扣、繫帶系統及鞋頭位置增加Swoosh標誌。但可惜之前出現的Air Jordan 1鞋側已出現「倒剔」設計，所以今次「倒剔」只用於同步發售的GS（中童）及TD（幼兒）版本中。

此外，隨同Travis Scott x Nike Air Max 270 React聯名鞋款登場的，更有一系列服裝單品。當中包括Travis Scott本人經常着用的連帽衞衣、短袖上衣及運動褲等，並且加入實用性的多口袋設計，令配襯服飾時更為方便。