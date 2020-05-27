東沖有料到：Check In人生

雖然泰國仍然實施緊急狀態令，而且有消息傳出將會延長多一個月，但當地市民已逐漸回復有限度的自由，包括可以逛街及到商場購物，但卻要遵守所謂New Normal的規則。例如進入商場時都要用手機Scan一個QR Code，藉以下載一個由泰國政府設計及擁有的「泰國勝利」Apps。下載後輸入手提號碼，再按Check In即可。而離開後則需再Scan一次，並按Check Out。而在商場時若要進入某些店舖，亦需要重複以上連串動作。其目的是跟蹤有機會散播病菌的人士，當發現帶菌者時，便可馬上知道他於某時某刻去了哪些地方，並將有機會受感染的人士找到來。根據泰國最新法例，這些被懷疑受感染的朋友，可得到免費的驗查，完全不費分文，整體上這個措施相當不俗。

對於進入商場前後要Check In和Check Out，一開始是有點不習慣，但逐漸成為了生活的一部分，畢竟人生就是要不停的 Check In和Check Out。

泰國的緊急狀態令延長多一個月，對旅遊業可算是一個重創！但延長確係更有機會能把泰國的病毒清除。不過，若之後只有泰國OK，其他地方依然有疫症問題的話，外地旅客隨時會帶來病菌，那情況還是不太樂觀。只是現時一切假設還是言之尚早。

胡慧沖