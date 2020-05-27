返回冇P圖年代！90s代表舒淇朱唇最誘人

依家人人都可以做女神，現今科技發達，只要用手點一點就可以即刻P圖，要長腿有長腿，要V面有V面！真係睇相誇啦啦，真人就吹喇叭！打開個社交網，有時真係睇飽飽滯滯，認真令人懷念冇P圖嘅清純年代，好似80年代李麗珍、90年代邱淑貞、千禧年過江龍舒淇同林志玲，仲有千禧年後楊穎（Angelababy），氣質魅力擋都擋唔住，即睇幾位歷代女神。

李麗珍以《開心鬼》系列電影爆紅，電影中清純的形象讓人難忘，後來為突破形象接拍三級片《蜜桃成熟時》，奠定80年代性感女神地位，佢仲有參演電視劇，當中喺《大時代》飾演方婷，長髮少女形象令人耳目一新！而女神感情生活同樣精彩，當中與才子潘源良四合四離長達9年的戀情，非常轟烈。

殿堂級「晶女郎」邱淑貞主演超過50部電影，當中喺《赤裸羔羊》及《香港奇案之強姦》中的超性感演出成為佳話，當時佢金曲《赤裸我思緒》歌詞「交出你的，張開我的」，更令人想入非非。99年邱淑貞與商人沈嘉偉結婚，隨即息影，差不多絕迹公開活動，為夫誕下三名女兒，專心相夫教女做少奶奶。

天生一副厚唇嘅金馬影后舒淇完美演繹朱唇微張嘅嫵媚，佢拍攝全裸寫真集出道，後來被王晶睇中拍攝三級電影，一脫成名，之後舒淇擺脫艷星之名靠演技突圍，更獲得香港電影金像獎最佳女配角及最佳新人兩項大獎，成功轉為實力派演員。到2016年舒淇宣布與馮德倫結婚，之後更進軍餐飲業，成為商界女強人。

擁有34C上圍及104cm長腿嘅「台灣第一名模」林志玲，與言承旭緋聞傳足多年，但最終女神情歸日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平），令唔少宅男心碎。志玲姐姐以模特兒出身，於2004年走紅，當時更有一股「林志玲熱」，後來志玲姐姐開始踩入影視娛樂產業，拍攝綜藝節目及參與電影、電視劇演出，依家林志玲周不時傳出有喜消息，佢都直言想為老公生一對龍鳳胎，希望佢願望快啲成真啦 !

楊穎（Angelababy）年僅14歲以模特兒身份出道，曾推出多本寫真集，本身係中德混血兒嘅佢，五官精緻，係公認大美女，但就經常被指整容，佢為證清白就搵來醫療機構進行面部鑑定，結果當然話佢係純天然，後來佢北上發展，2014年參加大陸綜藝節目《奔跑吧兄弟》而走上事業高峰，2015年與黃曉明結婚及誕下囝囝小海綿，三年後屢傳婚變消息，不過當事人都否認。