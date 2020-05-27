不甘被屈整容　Bieber嫂向整容醫生發律師信

加拿大天王Justin Bieber的23歲索模妻子Hailey Bieber上星期被網民指整容，Hailey立即留言反擊。怎料，近日又有一名比華利山的整容醫生Daniel Barrett唔識死仍在抖音拍片話Hailey整過容，Justin夫婦即「做嘢」向Daniel發律師信！

Daniel過去周末拍片將Hailey於2011年、2016的照片和她的近照作比較，並認為她曾整過容尤其個鼻最明顯！此外，他亦認為Hailey接受過下巴矯形和隆唇手術。

據知Justin夫婦的律師指控他在沒有經Hailey的同意下用她的名字、肖像拍片宣傳自己，並散佈虛假的說法聲稱她接受了整容手術。此外，律師亦指控Daniel在片段中侵權在標題中用了Justin歌曲《Sorry》的歌詞。律師下令Daniel於未來24小時之內將片段抽起並收回言論。不過Daniel仍死撐，受訪時表示他不認為自己在視頻中的評論有貶義，並覺得Beiber夫婦向他追究的行為好瘋狂。他指該片段有教育意義，而他不打算因法律問題而將之刪除。