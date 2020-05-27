「百衲」拼接「藍」球鞋　限量發售333對

近年潮流界中各類型的潮流單品都受到日本襤褸（Boro）工藝不同程度洗禮，服飾、配飾以至腳下一雙鞋履都融入各種拼接元素重新演繹。是次內地著名運動品牌Li-Ning為前NBA球星Dwyane Wade所推出的全新簽名籃球鞋Way Of Wade 8 Infinity Moment配色，設計就破天荒加入古布拼接手法去呈現，儘管官方稱這種融入丹寧、拼接及縫線補強的工藝為「百衲」（中國傳統將舊布縫紉工藝），但相信大家見到此鞋都係會當作「Boro」看待。

今回推出的Way Of Wade 8 Infinity Moment配色，鞋身設計沿用耐磨Cordura物料及全掌碳纖維板去打造，而最特別就是鞋側配上兩個呈「8」擺放的Atop Lacing System轉盤，透過旋扭轉盤就可以輕易調節「鞋帶」鬆緊程度，可以單手操作極為方便。這個一身藍調拼布的「百衲」版本更只限量發售333對，5月30日就會正式推出，「藍」球鞋迷點可以錯過？