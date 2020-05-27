新寫真女王！長澤正美獲5間出版社斟拍性感寫真集

日本女星性感寫真集近年在東瀛再次掀起熱潮，33歲女主播田中美奈實去年推出的首本寫真集《Sincerely yours...》銷量爆燈，出貨量達60萬本，至今銷量超過40萬本，成為「令和寫真集女王」。乃木坂46的成員推出的寫真集更是本本大賣，主將白石麻衣前年出版的寫真集《Passport》出貨量達46萬本。至於日本寫真集史上No.1是宮澤里惠的1991年寫真集《Santa Fe》，銷量高達165萬本，第2位是菅野美穗1997年推出的全裸寫真集《NUDITY》，銷量達82萬本。

為了再捲起另一寫真集巨浪，出版商正發掘另一位具潛力的女星，擁有F Cup巨乳上圍的當紅日本女星長澤正美，成為出版商的新目標，正美身高168cm擁有修長美腿，加上35-22-33美好身材，為人又豪放，拍性感寫真必定火辣熱爆標。正美曾出過9本寫真集，最後一本是2012年，今年32歲的她，更加成熟有魅力。據聞至少有5間出版社找她洽談出寫真集，條件相當優厚，且相信正美絕對可以超越田中美奈實和白石麻衣，成為令和新寫真集女王。