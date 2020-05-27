正版授權手遊《獵人HUNTER × HUNTER》登台

【特約報道】MoreFun Game與荷米斯遊戲，近日正式取得正版授權動作手遊《獵人HUNTER × HUNTER》台港澳代理發行權。遊戲故事背景是以2011版動畫《HUNTER X HUNTER》為基礎，玩家將以原創角色加入獵人世界，與動畫主角們一起進行試煉和冒險；遊戲除了經典的還原以及獨特的原創之外，也將ARPG攻擊的模式進行昇華，帶來超越以往的暢快連技打擊感！

原著劇情×經典再現

《獵人HUNTER × HUNTER》完整還原了動漫劇情，玩家可以在遊戲中與原作的主角們進行互動，並且與他們建立羈絆情感一同冒險，從鯨魚島出發，一路經歷各種試煉和挑戰，不論是獵人試煉的冒險篇章、衝入揍敵客家族驚險刺激，遊戲中都原汁原味的將動畫劇情搬進手機中，讓玩家們體驗最暢快刺激的冒險旅程！

融入原創×冒險啟航

《獵人HUNTER x HUNTER》不同於以往的IP產品的作法，這次不僅是着重動畫的經典還原之外，也大膽加入了動畫中所沒有的原創元素，玩家可以在遊戲中自由選擇成為原作中六系的念能力者，以第三人稱的角度來加入獵人的世界中，包含創建角色時的獨特職業、陪伴玩家成長的專屬NPC、精緻華麗的挑戰副本，這些都是本次主打的原創精華之一，讓玩家能體驗到與主角們一成為獵人的快樂！

官方也宣布《獵人HUNTER × HUNTER》的事前預約將在不久後展開，想獲取更多的相關資訊，請按讚追蹤《獵人HUNTER × HUNTER》官方粉絲專頁，超多精彩內容及豪華獎勵等你來拿！