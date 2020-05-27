胡鴻鈞搵蔡思貝練咀戲　譚凱琪出街畀人鬧？

藝人胡鴻鈞（Hubert）、譚凱琪（Zoie）等《降魔的2.0》演員派送抗疫物品給的士從業員總會，Hubert表示自己集集都有追睇，講到他日前一集強吻鄧佩儀，他笑言：「唔係強吻，雙方你情我願，相信佢好開心。（你呢？）三生有幸。」Zoie即笑問他：「你有冇畀人扭耳仔？」與蔡思貝傳緋聞的他詐傻笑言：「邊個？我媽咪？佢最多話我做得唔夠好。」

請教蔡思貝做戲

問到拍時可尷尬？他表示：「唔尷尬呀，因為大家都專業，鄧佩儀都lead到我，令到我唔緊張。」他又謂今次非螢幕初吻，問到現實中不多經驗，才要人lead住？他即扯開話題想請教Zoie，追問下才坦言：「現實生活唔係好多，都希望多啲機會練習。（冇對象練習？）未有呀，好失望。（思貝呢？）仲未有機會呀。（叫佢幫你練習演技？）絕對有呀，佢演戲好有心得，所以同我分享演戲經驗。（咀戲使唔使請教佢？）所有關於做戲都會請教。」他又笑言羨幕此劇馬國明多艷福：「佢同好多唔同女演員都有身體接觸，我同監製反映吓先。」

譚凱琪被問「你係咪人！」

Zoie則分享拍吻戲的心得：「幕前同現實唔同，有前輩教咀嗰陣好似食緊嘢、咬緊嘢咁，睇落去就好似投入啲。」問到現時拍咀戲老公批准？她坦言：「佢接受能力都高，當然睇劇情，佢都大方嘅。」她又笑言最近出街經常被人問「你係咪人」：「我以為畀人鬧，原來係講緊《降》。」