初戀失敗極傷心　許靖韻學識灑脫

英皇歌手許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）的音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，新一集有連詩雅（Shiga）擔任嘉賓。三人首先合唱Shiga的《到此為止》，Shiga直言一直對這首歌最有感覺，因為年輕時對愛情很有憧憬，失戀時特別難過，所以當時自己寫了一封英文信，再交給填詞人林若寧，歌詞是自己對前任想說的最後一番話，意義很深。

Angela自爆上一次因失戀而極為傷心已是初戀的時候，立刻被Gladys及Shiga揶揄：「之後都係佢飛人，所以好灑脫！」三人又分享自己面對失戀時的處理情感方法。Angela是散心派，會找朋友來陪伴自己，而Shiga和Gladys則是「獨自傷心派」，兩人都會自己聽失戀情歌，以沉醉於傷心的情緒，更指如果一直在傷心的情緒，很快就會習慣這樣感覺，Angela不能茍同地表示：「我唔得㗎，咁我會癡線㗎！」

失戀後最怕面對觸景傷情，Angela提起讀書時代的她在分手後就會故意避開走那些以往兩人常走的路。Shiga都指自己會避免到對方常出現的地方，卻永遠在自己最醜樣，沒有打扮時與前任不期而遇。