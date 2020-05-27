〔繽FUN試玩〕之 女生愛釣魚

釣魚是很多男士的心愛玩意，但對於不少女生來說，卻是一個非常沉悶的事宜。不過今日的主角Rainbow，卻自小被爸爸薰陶，愛上了釣魚這玩意，今日她約了大家一起進行郊釣行動，Let's go！

Rainbow：「咁我哋就去釣烏頭，烏頭以吸食為主，呢隻白色嘅白千又就比較適合。」

再加上南極蝦，包在白千又入面，當烏頭去啜爆粉末，就可以食到隻蝦，便可以將魚扯上來。

除了釣魚之外，原來Rainbow還喜歡陳百強，上一代的男神偶像，想不到連現在二十多歲的少女也能吸引！

Rainbow平常多數進行晚釣的，原因是因為晚釣，會釣到多點魚。那麼今天隨時食白果！幸好她突然道出玄機：「魚排啲魚「蠢」啲，好容易上釣！」立時令人忍俊不禁！

她更指導小編如果初玩釣魚的朋友，去魚排釣會始終比碼頭易釣一點！

Rainbow一邊準備釣魚工具，一邊說：「我釣過好多種魚，有石九公、泥鯭 、斑、或者金鼓都有，不過就是未釣過金龜。」一語便道破了少女心事！

最後因為時間的關係，Rainbow決定出撒手鐧，就是找其他釣友幫手，眼見其他男士們，很樂意給她幫忙，不用十分鐘，已經不停有魚上釣，原來女生釣魚，真的不難啊！