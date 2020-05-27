女星都是這樣吃　「負卡路里食物」愈食愈瘦

「管住嘴，邁開腿」是減肥的第一守則，雖然不提倡節食，也不能純靠飲食減肥，但也要吃的巧、吃的妙才可以事半功倍。對於「易胖體質」來說，吃真的是減肥道路上的第一障礙，吃多一點都會胖。但有一類食物可以讓瘦身一族放心吃，那就是「負卡路里食物」。

【負卡路里食物的原理】

在介紹負卡路里食物之前，我們要先了解「食物熱能效應」，繼而知道負卡路里食物的原理。所謂「食物熱能效應」即指在進食過程中能量消耗的現象。整個過程是進食→咀嚼→吞嚥→消化→吸收→代謝轉換，在這個過程中會消耗能量。

而「負卡路里食物」即食物本身的能量（卡路里）少於分解、消耗食物時所需的能量。攝入<消耗＝負卡路里。這些食物都有一個共通點，低熱量且富含營養。它們的水分和纖維偏高，較難消化，使身體使用更多的能量，同時熱量低，所以形成能量的消耗大於攝取，這類食物以蔬果類居多。

【飲品篇】

水：一天要飲8杯水其實是有道理的，因為每天喝1,500~2,000毫升水可提高身體代謝速度30%。如果怕水踵可以喝紅豆薏米水，想美白可以加檸檬。女星霍思燕就曾在節目中分享自己產後有喝紅豆薏米水瘦身。

綠茶：每天喝3次可以消耗60卡熱量，而且綠茶還可抗氧化。女星林依晨的美白秘訣之一就是喝綠茶。

【蔬菜篇】

西蘭花：每100克的西蘭花只有33卡路里熱量，而且吃起來飽腹感較強。不但可以提供人體植物性蛋白質、維他命C、鈣、鐵等營養，還有降脂功效。加上含可溶性纖維，有助清除腸道垃圾，降低膽固醇水平和控制血脂，所以成為不少明星減肥餐的一員。

西芹：一棵西芹只有4~5卡路里熱量，但光咀嚼和消化就要用上10卡路里。而且因為其纖維含量高，比較硬，需要用力咀嚼，所以不少人讚它有「瘦臉」功效。除此之外，其他負卡路里蔬菜還有菠菜、紅蘿蔔、生菜、番茄、青瓜和羽衣甘藍等。

【水果篇】

蘋果：成日聽人講：「一日一蘋果醫生遠離我」，蘋果的營養大家都知道，同時它也是減肥人士常用的代餐。一個蘋果熱量約為50卡路里，而分解和吸收它卻需要75卡路里。「國民妹妹」IU的極速瘦身法就是以蘋果做早餐。但其甜度偏高，建議一天一吃一個就夠。

奇異果：100g奇異果含61卡路里熱量，而一個奇異果就大約含42卡路里。它有大量膳食纖維，不但可以幫助消化、解決便秘，還有降低體內膽固醇及脂肪、抗衰老、美白等功效。除以上兩款，其他的負卡路里水果還有西柚、西瓜、藍莓、覆盆子等。

【火鍋料篇】

有兩種火鍋配料也是負卡路里食物的一員，那就是魔芋絲和蒟蒻。其實它們是同一種食物，只是被製成不同形狀。每100克的芋絲含少於20卡路里熱量，有一些更可以做到0卡路里，因為它含聚葡甘露糖，人體缺乏可以消化它的酵素，因此不會產生熱量。它不但低卡而且在胃中會吸水膨脹，有助增加飽肚感和減低食欲。

【烹調手法】

負卡路里食物的烹調手法也影響瘦身效果，建議最佳的食用方法是生吃或者半熟。因為長時間或額外的烹調（例如煮爛、風乾、醃製 ）都會減少其水分和纖維，降低消耗時所需的能量。