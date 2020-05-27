沈慧林35歲生日　疫市推出AR科技新錶

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）剛度過35歲生日，雖然近日因疫情關係，唔能夠一次過同咁多位好朋友慶祝生日，但大家仍然好有心，分別同William食飯，當中包括有「恒生新抱」何倍倩（Anina）、珠寶店太子女莊莎娜（Sarah）、藝人方力申、鄧麗欣、黃又南、莊思敏以及「金槌拍賣官」兼萬希泉大中華區董事金鈴等。除此之外，William嘅員工亦為佢專門訂造一個「爆肌」造型蛋糕，喺公司同佢舉行生日派對，足見William人緣極佳。

因疫情關係，William工作上都有唔少項目延遲，應酬飯局亦減少，故有多啲時間留喺屋企陪伴家人：「我創業接近十年，每日都不停為工作衝刺，一個月飛去外地四、五次都好平常，依家難得成日留喺屋企食晚飯。」

雖然市道麻麻，但William指為公司注入新創意，同Sarah推出新款腕錶，更邀請近年推動創新科技嘅Anina合作，將陀飛輪腕錶結合AR科技（擴增實境），他說：「我哋初步構思，只要用手提電話嘅QR Code掃描器對住手錶，電話畫面出現配合手錶主題嘅虛擬動畫或圖案，例如花同昆蟲等，並同實際環境結合，客人可以戴住手錶影靚相，增添購物樂趣。」