京都動畫縱火案！疑犯被正式逮捕承認縱火

日本著名動畫工作室京都動畫位於京都伏見區的第一工作室，去年7月18日遭狂徒淋汽油惡意縱火，造成36人死亡、35人輕重傷，對日本動畫產業造成重創，是動畫界「最黑暗的一天」。而42歲疑犯青葉真司於事發當天因為嚴重燒傷送院，一度命危，警方未能逮捕他，今日他出院，並被警方正式拘捕移交警署調查。

青葉真司當日全身九成燒傷，情況危怠，急入院搶救，其後接受植皮治療，他恢復意識後曾進行初步問話。他傷勢好轉後卻遇上新冠肺炎疫情，無法出院，逮補一再押後。相隔10個月，青葉真司於今天經醫生評估後，證明身體狀況良好可以出院，早上7時18分，警方帶同拘捕令到京都的醫院將疑犯逮捕，並移送到伏見警署深入調查，而青葉真司已向警方承認是他縱火。他移往警署時，傳媒拍到他戴上口罩躺在擔架床上，張眼望着拍攝他的攝影機，意識清晰，臉部留有嚴重燒傷的疤痕。

事發當日，青葉真司在附近的加油站買2桶20公升汽油，在逃生通道及樓梯淋汽油，點火燃燒後火勢迅速擴散，結果造成嚴重傷亡。青葉真司在醫院恢復意識後，曾向警方表示京都動畫盜用了他的小說，但經過調查，他並沒有任何著作。