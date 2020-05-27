《裸女與歡悅畫》　李奇登斯坦晚期巔峰作

熟悉現當代藝術的朋友，相信不會對美國普普藝術之父李奇登斯坦（Roy Lichtenstein，1923~1997年）感到陌生吧！

經常將漫畫中常見的「班戴點」（Ben-Day dot）用於大型畫布的李奇登斯坦，作品風格通俗而幽默，因而深受市場歡迎，屢次在拍賣會上取得佳績，其中作於1964年的《護士》（Nurse），更以9,530萬美元（約7.4億港元）成交！

將於7月 10日舉行的「ONE：現當代全球聯合夜拍」，正是由李奇登斯坦的巨型作品《裸女與歡悅畫（Nude with Joyous Painting） 》領拍，估價約3,000萬美元！作於1994年的 《裸女與歡悅畫》，是李奇登斯坦晚期巔峰作《裸女》系列中的終極傑作，反映畫家重回1960年代初以描繪女性漫畫人物為主的畫風，加上首次現身拍場，所以更為矚目。

值得一提，《裸女》系列的創作靈感源於畫家收集的經典漫畫，系列中不乏創下拍賣佳績的傑作，包括1996年創作的《Seductive Girl》（2013 年以 3,150萬美元成交）與 1995年創作的《Nude with Red Shirt》（2012年以2,800萬美元成交），驕人成績傲視市場。