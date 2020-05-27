封媽媽做最勇敢的女皇　黃芷晴：回來當我的女兒

藝人黃日華太太梁潔華2013年患有急性骨髓性白血病，多年嚟同病魔搏鬥，昨午因器官衰竭安詳離世，其女兒黃芷晴今晚喺社交網交代媽媽離世一事，指每次未都能詳細回應媽媽病情，目的係希望減輕佢負擔。

芷晴又指同爸爸黃日華盡量抽時間，陪媽媽力抗病魔，更封媽媽做「最勇敢的女皇」：「我們減少娛樂，甚至放棄自己想做的事，非常羨慕別人無憂無慮的生活，但我們依然希望能盡量抽出更多時間陪她捱過每一個難關，簡單幸福地渡（度）過每一天。即使這段時間沒有別人生活得開心精彩，但我們一家人都很幸福對吧？有我們一直陪伴，您覺得幸福嗎？現在不痛，不用再吃藥了！就開開心心到彩虹橋玩樂吧！以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您！您曾帶給牠們美好的生活，牠們一定好好代我陪伴您，我也會帶着您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去，照料那位疼愛了您四十年的人！我非常愛您，我最勇敢的女皇，希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒！感謝各界關心，感謝所有一直以來照料媽媽的醫護人員，感謝素未謀面卻無私捐血的人們，是你們拯救了我最愛的人！請給空間我們辦理媽媽的後事，感激！請珍惜家人珍惜生命，RIP my queen 2020-05-26」