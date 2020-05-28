【閨蜜睡房】悶蛋男友！沈震軒犯死罪激嬲陳欣妍

沈震軒（Sammy）早前參演ViuTV新劇《好人好姐》，與年紀相差一截的劉美君演一對，他大讚好玩之餘，也認真地想，若現實遇上忘年對象會如何走下去？早前他應繽FUN星網節目《閨蜜睡房》邀請，一連三集與主持李文珊（Sherman）分享感情觀，他說：「以我性格，如果真係好鍾意，我覺得真係冇問題，當然要說服屋企人。作為男士要畀好多安全感女方，真係好鍾意嘅話，我又唔係為咗別人而活，點解唔得呢？」

結婚講Timing

現實中，Sammy與女友的感情又如何？他說：「成日畀身邊人話我悶囉！係我女朋友教識我乜嘢係儀式感，由細到大我喺加拿大讀書，其實我自己嘅生日都係自己過，節日唔係好鍾意慶祝，鍾意匿埋，但當你身邊有個人好鍾意慶祝嘅時候，咁你就死罪啦！（嬲咗好多次呀？）係呀！（諗住幾時成家立室？）我覺得啱Timing就會囉！我係一個幾傳統嘅人，覺得啱時間就會做，我都希望快啲。」

Sammy外形健碩，屬肌肉型男，內裏卻心思細密，是一個看戲會哭的男人，他笑言有次與黃柏高一同看首映，結果兩個大男人在戲院爆喊，最陰功是他散場後還要受訪！他回想攝影師帶點靦覥地叫他先抹乾淚痕，他只懂尷尬傻笑。

他又在節目中爆出一個鮮為人知、只有好親近的人才知的秘密，這個秘密他也是近來才發覺！大家想知的話，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了！