繽FUN星網全城焦點　學友阿佘嗌趣爆！

「繽FUN星網」昨日強勢登場，火速成為全城焦點，群星齊齊畀Like，大讚內容夠快夠新， 介面吸引！歌神張學友立即愛上「繽FUN星網」，視后佘詩曼則最喜歡睇片功能，大讚方便又多選擇，飽覽精彩資訊！

「繽FUN星網」資訊豐富，推出後深受各界歡迎，一眾影視紅星讚不絕口，不少藝人都非常欣賞幾位「繽FUN主播」，愈睇愈多FUN。歌神張學友緊貼豐富娛樂生活資訊：「愛上網，愛上『繽FUN星網』」，同時不忘宣揚齊心抗疫的訊息。除了學友外，眾星容祖兒、古天樂、郭富城、謝霆鋒和楊千嬅亦相當欣賞介面設計，讚新版面「夠搶」、「夠靚」，加上「繽FUN主播」夠活力又有創意，相當吸引。

至於視后佘詩曼最Like在「繽FUN星網」睇片飽覽精彩資訊，她說：「我最鍾意『繽FUN星網』嘅睇片功能，好方便呀，睇完之後會自動播另一條片，仲有好多推薦影片！」節目方面，阿佘特別推介《娛落區》：「呢個節目會走入大街小巷，落區做訪問，等我可以八盡天下娛樂事。」

向來有飼養鸚鵡及兔仔等小動物的女星陳庭欣，誠意推介節目《寵寵寵大人》：「好睇不在話下，我都希望有機會帶埋啲雀仔喺節目同大家見面，約定你哋！」