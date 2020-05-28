【激兇狠】唐詩詠辣手篤爆陳展鵬個鼻見紅

藝人陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、林子善和劉穎鏇日前於深水埗為新劇《超能使者》拍攝外景，劇情講述詩詠指罵展鵬，而山聰亦與劇中女友劉穎鏇鬧交，結果各散東西。

拍攝期間，詩詠大聲喝罵展鵬，既篤他的頭，又扯他的衫，相當兇狠，指甲更刮損展鵬個鼻，堂當出血，記者笑指她休息一排，連聲音都特別雄厚時，詩詠說：「係呀，依家好夠中氣，練好咗個肺。」講到篤到展鵬個鼻出血，問陳太單文柔會否心痛？她笑謂：「對唔住阿嫂，唔覺意咋！要叫小豬比錫番爸爸。」穿上露腰衫的她明顯發福，她笑言：「休息半年冇嘢做，依家有跑步，又食多咗嘢，以前佢哋話我大食，依家仲大食，22吋嘅小蠻腰已經離我而去，要收一收先得。」

展鵬受訪時仍抹住鼻血，他打趣說：「個鼻生得高真係好麻煩，好易出事，我依家40歲行緊鼻運，可能血光之災畀詩詠破咗，之後拍動作戲應該好安全。」山聰的兒子快將出世，問他可有分享湊B經驗給他，展鵬說：「見佢今日都有啲忐忑咁，可能好緊張，好有我拍《唐人街》時嘅影子，小豬比都係嗰陣出世。」

此外，劇中山聰、劉穎鏇以不靈光廣東話說對白，劇中山聰是內地國家武術隊導師，身懷絕技，更有超力能，不過劉穎鏇的廣東話本身不靈光。山聰謂：「啲內地口音我練咗兩個幾月，老婆都有同我一齊對戲練，呢樣嘢仲大挑戰過拍打戲，因為啲音唔可以歪得太離譜，怕觀眾聽唔明。」劉穎鏇笑言:「本身我自己啲音都係唔正，不過之後要配合山聰，要再講歪啲，同佢有啲gag位。」講到她今次的造型既露腰又露腿，她表示劇情指她於深水埗成長，性格開放：「造型都爆爆地！（之後會仲激？）未知，我覺得呢個已經好激！」

而林子善於戲內飾演山聰哥哥，是一名健身教練，更是一名「舞男」，他說：「依家都keep緊個body，要再乾身啲，之後同山聰都有場着吊帶褲嘅跳舞戲，都幾好笑，(識唔識跳？)我以前做dancer㗎！喺disco都見人跳得多，冇問題。」