東方日報C1：59歲梁潔華病逝黃日華不捨哭別愛妻

藝人黃日華的太太梁潔華，與癌症對抗7年，人生旅程前日畫上句號。飽受急性骨髓性白血病煎熬的梁潔華，一直頑強抗病，惟近日病情急轉直下，至前日不敵癌魔離世，終年59歲。鶼鰈情深，和她相依相愛40年的黃日華，陪伴走過人生最後一程，讓她帶着幸福的微笑，告別人間。最後的說話，就是交託愛女黃芷晴好好照顧黃日華。

2013年驗出患有急性骨髓性白血病的梁潔華，一直奮勇抗病，2018年更接受骨髓移植手術，但同年開始傳出病情反覆，黃日華及黃芷晴一直向外聲稱，指梁潔華只是出入醫院作身體檢查。據知梁潔華近月的病情不理想，直至前日（26日）病況更急轉直下，最終不敵癌魔病逝，而黃日華兩父女緊守在旁，陪她度過人生最後的時光。

謹記亡妻四大囑咐

昨日本報致電黃日華求證，他承認太太前日下午因器官衰竭逝世，他說：「佢走時好安詳，冇痛苦，係笑住走。太太臨走時同個女講：『睇住爸爸呀！爸爸年紀大呀！』又叫我哋兩父女要睇住啲狗狗。有啲狗狗已經走咗，我相信佢哋陪住我太太一齊玩。」

鐵漢柔情，與太太相識40年的黃日華，未能執子之手與子偕老，悲痛萬分，訪問期間憶起至愛，點滴在心頭，數度忍不住痛哭，但又竭力控制情緒盡量冷靜下來。太太的說話及囑咐，黃日華從未忘記，也不會忘記：「雖然我好唔捨得，但會記住太太一直叫我做嘅嘢，例如唔好成日發脾氣、唔好同人嘈、揸車慢啲、唔好食咁多煙。呢幾樣嘢我都做到，唯獨戒煙需要時間慢慢做。」

7年抗癌之路不易，並曾現一線曙光，就是梁潔華2018年接受骨髓移植手術後，病情大為好轉。黃日華說：「手術後本來佢好番好多，但手術後4、5個月，個病又復發，所以呢幾年嚟太太要做好多化療，同埋要服食標靶藥。其實醫生有講過，人嘅器官承受藥物係有極限，唔可以食得太多藥或化療，所以當時醫生話太太可能只得1、2年命，但太太可以捱到3年，我真係覺得佢好叻！佢走嘅時候得番8、90磅。」

「佢辛苦但冇呻過」

陪着太太走過每一步的黃日華，雖然未能感受箇中的苦楚，但見太太從未有半句怨天尤人，令他佩服至深，憶起太太的點滴，他哽咽說：「呢3年嚟我睇住太太，要不停化療、食標靶藥同輸血，當然知道佢好辛苦，但係佢從來冇呻過，好似一個生命鬥士咁，我好佩服佢嘅勇敢同堅強。佢成世人都好叻，尤其係呢個抗癌過程，我喺佢身上學到好多嘢，教識我點樣去關心同照顧身邊嘅人，同埋對動物嘅愛心。」

飽受喪妻之痛，黃日華仍不忘誠心感謝一直照顧太太的醫護人員：「因為太太要輸血，所以我非常感謝所有無私同埋熱心嘅捐血者，多謝你哋！」對於太太的後事，他說會以香港創價學會佛教儀式舉行葬禮，日期及地點待定，希望外間給他和女兒空間，妥善辦理後事。

骨髓移植花200萬

7年來黃日華衣不解帶照顧愛妻，同時要應付龐大的醫藥費，據知單是接受骨髓移植手術已花200萬元，但他說負擔不算大，因之前買下的醫療保險，幾乎可覆蓋醫藥費的八成。不過，早已脫離幕前工作的黃日華，近年的確常返內地登台，故被指是為醫藥費「跑數」，由於他80年代在劇集《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」一角紅遍中港台，所以現時在內地仍大有市場。有行內商演中介指，黃日華非常勤力，可以一日走幾場，但堅持只在周一至周五接騷，並不能逗留太長時間，以便返港照顧妻女。

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