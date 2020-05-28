生肖指數　是日吉星：馬

鼠：↓ 處理金錢要更謹慎，親友們會令你在財運上出現問題，影響你的收入。

牛：↓ 是日沖煞，你對工作上的不滿逐漸增加，更可能會被某人從中搬弄是非。

虎：→ 工作上與同事出現口角，你要保持心平氣和，問題自然能夠將獲得解決。

兔：↑ 這天頭腦精明，把精力放在學習上會有好成績，也宜訂立未來發展大計。

龍：→ 這天觸覺要敏銳一些，不該說的話千萬別衝口而出，否則會開罪別人。

蛇：→ 率直的言語，往往造成雙方重大傷害，今天要特別留意自己的言行。

馬：★ 持有的股票或收藏品價格持續漲價，可作為建立未來家庭的儲備。

羊：↓ 與情人的關係有點隔閡，只要你能從中學習你未明白的事，會更有得着。

猴：→ 工作上有勇氣是好事，感情上卻未必是好事，要記着愛是不能勉強的。

雞：→ 有情侶的當心和第三者有所牽扯，要分辨甚麼是同情，甚麼是愛情才是。

狗：→ 晚上聽到許多負面的消息，不過不用太擔心，事情最後會得到圓滿解決。

豬：↑ 對權力結構特別敏銳，能提升現有的自我潛能，對周邊的事有更好掌握。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌