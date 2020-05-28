網民二次創作！湯告魯斯終演鐵甲奇俠

不經不覺漫威超級英雄曬冷大作《復仇者聯盟4：終局之戰》 （Avengers:Endgame）上映至今經已一周年，近日有網民找來一眾原本有機會飾演片中超英的影星製作一張《復》片的新海報。獲一眾漫威迷拍爛手掌！

海報中，有多位曾被片商睇中飾演眾超英的演員。其中包括原本有機會飾演鐵甲奇俠Tony Stark的湯告魯斯（Tom Cruise），當年該角原屬由靚佬湯飾演後來卻換上由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演，而他亦因此而令事業鹹魚翻生！之前靚佬湯受訪時被問及此問題，他表示自己跟該角色的距離從沒有很近，而他指自己很喜歡由羅拔飾演該角，而他亦指沒有人比得上羅拔更適合去演該角色。

除了靚佬湯之外，片商曾一度考慮美國男星John Krasinski飾演美國隊長一角，而其影星妻子Emily Blunt就飾演黑寡婦，至於雷神一角亦曾意屬由007丹尼爾格力（Daniel Craig）擔任，但他因為專注拍占士邦電影而推卻。

此外，今年憑小丑一角勇奪奧斯卡金像影帝的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）原來在演小丑之前亦被睇中飾演奇異博士，不過後來雙方傾唔掂數。除了華堅之外，另一小丑-謝勒力圖（Jared Leto）與毒魔Tom Hardy都被考慮過飾演該角。最終由英國男星班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）擔演。而荷里活小鮮肉添麥菲查洛美（Timothée Chalamet ）亦曾經是蜘蛛俠的人選，至於男星Zachary Levi在飾演另類超英沙贊之前亦被考慮過飾演星爵一角。