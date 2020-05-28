參加者爆收錢咀嘴　《雙層公寓》宣布腰斬

日本女摔角手木村花，因參演真人騷配對節目《雙層公寓》（Terrace House Tokyo 2019-2020）遭到網絡欺凌，日前於寓所疑割脈及吸煤氣自殺身亡，終年22歲。事件令外界震驚，木村花離世後，節目製作單位即時將原定本周二及下周二的兩集節目暫停上架，昨日再在官方網站及Twitter宣佈已決定將節目腰斬，中止整個節目的拍攝工作，並再一次向木村花作出哀悼。

木村花於《雙層公寓》中，因摔角戰衣被洗縮水與住客爭執，成為網民攻擊目標。事實上節目自2012年開播以來，因內容屢受非議，過去曾多次捲入造假疑雲，指示參加者演出過激場面，如在鏡頭前接吻便可獲5萬日圓（約3,600港元）獎勵。

有參與節目製作的工作人員看不過眼，近日向雜誌爆料《雙層公寓》雖然沒有實際劇本，但幕後人員會向參加者作演出指引，如未能達到要求效果，更會重複兩三次拍攝。爆料者又指不少參加者為求上位及討好掌控節目的女高層，爭加演出鏡頭，都願意主動獻吻，故現時節目已沒有提供親熱報酬。

另外，來自湖南、有「國產新垣結衣」之稱的24歲龍夢柔，早前宣布成為節目新住客，她滿心歡喜公開與其他居客合照，可惜未出場節目已宣布腰斬，令她無緣亮相。