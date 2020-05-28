終年21歲　加拿大饒舌男歌手Houdini被槍殺身亡

加拿大饒舌男歌手Houdini前日於加拿大多倫多被槍殺身亡，終年21歲。

據知事發時他在當地市中心一間酒店外面，當時他在車內，中槍後當場死亡。另外一名27歲女子與15歲年輕男子在事件中受傷幸冇大礙。饒舌男歌手好友Tony Yanez亦有於社交網留言證實Houdini死訊。他留言表示自己為好友的死不停落淚。此外，另一著名饒舌男歌手Meek Mill亦有留言哀悼Houdini離世。事後警方指今次槍擊事件是有預謀的，疑兇開槍前40分鐘已坐在車內等候Houdini出現。警方相信兇徒落車向Houdini開槍，事成後即跳上汽車逃去。而警方亦在事發現場發現行兇時的槍械。有目擊者說：「我們聽到似放煙花的聲響，製造了好多回音，大約六至十槍左右。之後就聽到有警號聲。」

加入樂壇不久的Houdini的歌曲去年以1,920萬次串流成為加拿大史上最受歡迎獨立饒舌歌手。 他的名曲包括《Late Nights》、《Myself》和《Backseats》。