曾合體吸金晒恩愛　李東健暱稱老婆「Baby」

韓劇《巴黎戀人》的39歲男星李東健，與合作《月桂樹西裝店的紳士們》撻着的37歲女星趙胤熙，於大前年5月註冊結婚，同年9月舉行婚禮，並於同年12月榮升父母。兩人結婚3年不時晒恩愛，今日突然宣布離婚，婚姻僅維持3年，令不少粉絲大感意外。

李東健與趙胤熙於去年各自拍攝韓劇《Leverage：詐騙操作團》與《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》，而各有各忙，當時李東健在發布會上指曾有朋友說過「每個人都會帶着自己的飯碗出世」，他笑指女兒拿着的飯碗很大，所以他也覺得是幸福的事，但坦言有感到辛苦的時候：「會好想見囡囡，亦會擔心她，但我們的面貌就是要給孩子看的，所以一定要更努力，不想感到羞愧，所以我工作時亦一邊自我激勵。」

此外，去年2月，兩口子曾合體出席品牌活動吸金，更十指緊扣現身，十分甜蜜！兩口子於前年底為女兒舉行周歲宴後，亦曾公開一家三口的全家福。而獲讚是廿四孝老公的李東健，曾於綜藝節目《我家的熊孩子》中自爆平時會以「Baby」暱稱老婆。