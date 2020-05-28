黑人男子被捕遭警員壓頸亡　《星戰》男星爆粗回應

美國明尼蘇達州城市明尼阿波利斯四名警員於周一（25日）執法時，其中1名白人警員將1名黑人男子弗洛伊德（George Floyd）強壓在地上，並以膝蓋壓住他的頸部5分鐘，期間沒有理會對方不能呼吸的哀求。黑人男子其後不省人事，送院後當晚疑窒息死亡。四名警員亦於前日被解僱。事件發生後惹來外界巨大迴響，一眾名人紅星於社交網留言鬧爆並希望為死者取回公義！

其中憑《星球大戰》（Star Wars）後三部曲上位的英國男星約翰保也加（John Boyega）昨日社交網開live爆粗鬧爆白人種族歧視！他說：「我並唔係住喺美國，但我係黑人。所以我會再次講：『Ｘ你，種族歧視嘅白人。』我講咗我要講嘅。如果你唔Ｘ鍾意，去含Ｘ。認真嘅。」

除了約翰之外，Beyonce、Kim Kardashian、麥當娜（Madonna）、Cardi B等亦有於社交網留言希望為弗洛伊德取回公道。其中Kim轉載他寫上#為弗洛伊德取回公義的的畫像與引用他當時向警方表示：「懇求你，我不能夠呼吸。」的字句。而向來愛抱不平的Cardi B則留言：「已夠喇！需要啲咩？內戰？新總統？暴動？好厭倦！我已厭倦！國家已厭倦！當你咁樣做嘅時候，你唔會對人施加恐懼，只會代表你又幾懦弱！而美國真係唔係一個自由之地！」