奧斯卡金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)與影星老婆麗達韋遜(Rita Wilson)3月初在澳洲拍戲表演期間染上新冠肺炎,成為首位染疫的荷里活明星。上個月二人透露曾捐血給醫院協助研發疫苗。而一個月後,63歲的湯漢斯再度捐血!湯昨日於社交網上載捐血的照片,並騷載滿兩袋血漿的照片。他留言指自己捐了三包血。

另方面,最近因新冠肺炎停工的漫威(Marvel)新片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男主角、加拿大華裔男星劉思慕(Simu Liu)日前接受加拿大傳媒訪問。他不點名批評美國總統特朗普(Donald Trump)早前稱呼新見肺炎為「中國人病毒(Chinese Virus)是「煽風點火」。並加深北美地區亞裔遭受種族歧視甚至受襲,他表示希望大眾明白,疫情並非因為個別種族而引起。