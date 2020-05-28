【特約報道】現代人飲食過量，運動量又不足，以致破壞腸內環境，即使食物殘渣成為糞便，也難以排出來，腸內積聚了宿便。更嚴重的，是導致抵抗力下降，影響健康。

腸道裏聚集了「全身三分之二的免疫細胞」，所以一旦常便秘、積壞菌，也就是腸內環境亂七八糟時，全身的免疫力就會因此降低。宿便所產生的毒素更會入侵各器官，尤其是負責排毒的肝臟，使其代謝、殺菌、解毒、淨血的功能大大降低，輕則易病、易肥腫、便秘、快衰老，重則容易患病。

腸與肝臟功能不全，是萬病之源。正常來說，食物從進食的第一分鐘開始至完成消化變成糞便，需大約24至72小時。假若一餐吃得太雜、纖維量和酵素量不足，或是食物經過精製加工，都會延長消化過程。排泄愈慢，未完全消化的食物、有害菌及廢物，就會堆積在大腸內，出現腐爛，產生毒素，使整個腸內受到污染。

要養成進食後24小時內排泄習慣，除了均衡飲食、適量運動與穩定情緒，每天還應從外補充酵素。日本腸臟科專家新谷弘實說：「當腸道積聚了廚餘就會消耗大量酵素，既瘦不下來又容易生病。」人體可自行製造酵素，大部分是由腸內益菌製造出來，它的作用是從食物中攝取營養，並加以消化、吸收；並促進腸道蠕動，維持腸內細菌叢的平衡和正常，排清體內毒素及宿便。而酵素最重要的功能，是促進細胞更生及解毒抗炎，淨化血液有助於運送細胞新生所需的營養，排出化成廢物的病毒，這些綜合作用可改善多種病症，使免疫系統健全，提升身體「自癒力」。

不過不良的生活及飲食習慣、壓力、食用食品添加物和藥物等，都會造成體內毒素堆積。身體為了代謝積存的毒素，便會消耗大量的酵素。酵素不足又會減慢代謝排毒……這又成就一個惡性循環！

有些朋友問，我已經每天排便，是否有需要再額外補充酵素？即使你每天排便，並不代表腸道沒有「宿便」及足夠的「益菌」。有研究發現，正常人體內有3至6公斤的宿便，肥胖或便秘的人，體內更會有7至11公斤的宿便！

毒素是萬病根源，所以即使我每天規律排便，也必定每三個月連續飲用21天排毒酵精，配合每天跟隨「唐安麒宇宙飲食」。進行酵精排毒期間，腸道大掃除，體內細胞釋出日積月累的毒素，毒素進入血液及淋巴，再循糞便、尿液、汗液離開身體，這時身體難免出現種種反應例如冒痘、排水便等。每人對排毒反應的程度及長短都不同，體內積聚毒素愈多，反應愈劇烈。當發覺逐漸排便少味、皮膚光滑、精力比以前好、沒那麼易病，就代表腸道宿便已經清除。

宿便愈少，腸道愈健康，免疫系統才能發揮作用。疫症當前，加倍活化腸道益菌，維持足夠酵素量，是健康長壽、抗病防病的一大要點。

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。