今日係國際漢堡日　Let's Have a Burger

每年的5月28日是國際漢堡日（National Hamburger Day），在全世界，幾乎都有漢堡連鎖店，快餐店的漢堡包更是老少咸宜，廣受食客歡迎，大家又知唔知漢堡包是何時出現呢？

有關漢堡包起源，有不同說法，有說它於19世紀末至20世紀初於德國出現，後變成快餐食品；亦有說漢堡包最早可追溯自古埃及和成吉思汗的蒙古帝國，當時埃及人會將肉切成小塊，然後加香料來醃煮，至於蒙古人，他們愛吃牛肉，騎兵會帶着風乾牛肉出征，經遠征後傳到俄羅斯，再輾轉傳到德國和美國，並演變成後來的漢堡扒。

也有指於1758年，曾出現一道菜式叫Hamburg Sausage，有猜想名字是來自一間郵輪公司Hamburg America Line，再演變成後來的漢堡。雖然眾說紛紜，但到現時為止，都未有確實定論。而最先提到Hamburger Sandwich一詞，是在1896年的The Chicago Daily，而1921年的White Castle可算是最早出現的漢堡包連鎖店之一，當時叫方形的漢堡做Sliders，直至1940年一間漢堡包連鎖店開業，就將漢堡發展成普及化。

有關漢堡的冷知識：

‧頭5位美國人最喜愛的漢堡餡料，依次序是芝士、生菜、番茄、洋葱和酸瓜。

‧芝士以American Cheese最受歡迎，其次是車打芝士。

‧美國人平均每星期吃3個漢堡，每年平均吃掉500億個。

‧某間漢堡快餐連鎖店每1秒就賣出75個漢堡。