梁潔華病逝　文千歲感難過師妹千珊感激愛護

梁潔華病逝不少影視同事都深表難過，而她早年參與粵劇演出並拜師文千歲學藝，師傅和其師妹千珊得聞噩耗感到十感難過。文千歲以短訊回覆東網：「我只能用文字表達我的感受，錄音（發語音訊息），我怕忍不住眼淚！回想第一次見華女時候，是在我的學院，她給我第一個感覺，好溫柔、好斯文。一路相處多年，她很尊重同敬愛我兩夫婦，她很聰明好學，是個好學生，又是好朋友，我更覺得她不但溫柔斯文，更是一個很賢淑、愛家庭的好女子。今次離世，實是令人無限悲痛！可惜！在此我希望黃日華賢弟及其女兒，節哀順變，多多保重。」

千珊回覆東網說：「華女師姐的離世，我感到不捨和難過。很想念她、亦感激她一直在粵劇路上對我的愛護。華女師姐學習粵劇接近20年。她對粵劇非常有熱誠，聲音甜美，戲妝美艷，身段優美，深得兩位師傅的栽培。她對我這小師妹亦愛護有加，經常給我指點及支持。最難忘是小時候與兩位師傅和一班同門師兄姐弟們去新加波演出，華女師姐還幫我們化妝，穿戲服，排練等。她對粵劇的熱誠對我很有啟發。」

梁潔華自從退出電視圈之後投身保險業。多年前，因爲有同事讚她的聲音適合唱粵曲，加上她聽說練粵劇基本功可以減肥，便想到學習粵劇。最後，她決定隨粵劇名伶文千歲和梁少芯夫婦學習，也因此在粵劇班認識了師妹千珊。

陳榮峻讚黃日華係好老公

跟黃日華於八十年代合作不少劇集而成為好友的無綫「綠葉王」陳榮峻，得聞黃日太太梁潔華病逝消息，大感惋惜，他回覆東網稱：「我哋喺尋晚個足球隊群組GROUP度，收到呢個消息，當時真係好傷感，希望潔華一路好走！（與潔華相熟？）80年代一齊喺無綫拍劇，當年有同過潔華齊去新加坡唱歌籌款，我邊識唱吖，但佢就唱得好好聽！」

與黃日華相交多年，陳榮峻大讚對方是好好先生又顧家，近年除了踢波，其他時間都是陪太太，甚至推掉內地所有工作陪愛妻養病，是絕頂好老公！