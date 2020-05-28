黃日華喪妻後首現身　黃芷晴心痛落淚

藝人黃日華太太梁潔華日前病逝，終年59歲。飽受喪妻之痛的黃日華，今日下午一時十五分駕駛私人座駕離開大埔寓所，車上還有女兒黃芷晴及兩名友人。約半小時後，一行人抵達紅磡世界殯儀館，戴上眼鏡及口罩的黃日華雖然眼腫腫，但精神尚可，相反黃芷晴心情沉重，全程低頭，訪問期間提到母親遺願及遺憾時更飲泣，場面令人心酸。

黃芷晴家中見飛蛾

黃日華與女兒黃芷晴落車後，接受傳媒訪問。黃日華表示多謝大家有心，問到芷晴昨晚在社交平台抒發感想後心情可有好些？她表示：「好好多，因為多年冇講到。（有冇發夢見到媽咪？）暫時未，不過尋日喺廳見到有隻飛蛾聽我哋講嘢唔走，陪住我哋。」黃日華指這幾天都有女兒芷晴陪伴在側：「大家呢段時間互相扶持、照顧，我哋OK，大家放心。」問到太太的遺願？他表示：「太太叫我哋照顧啲小動物，睇住個女，同睇住佢阿媽。（呢段時間會唔會停工？）不嬲都停工，加上疫情，要做應該做嘅嘢先，就係太太嘅後事，復工暫時未有詳細打算。」問到太太可有講過怎樣處理身後事？他表示：「佢立咗遺囑，佢有叫我幾時拎出嚟睇，但暫時未有時間。」

黃日華讚太太堅強

講到芷晴想來生媽媽做其女兒，她表示：「係呀，因為爸爸話媽咪一生辛苦照顧我，為咗我放棄自己事業，所以希望體會佢嘅角色。」問到黃日華現時心情如何？他謂：「OK，因為唔係突然發生，有幾年時間畀我哋慢慢適應，個女都知道呢一日始終來臨，我哋都用咗3年時間適應，可以堅強面對。（覺得太太好叻？）係呀，事業、家庭、動物都照顧好，做人都好堅強，永不放棄，從來冇向困難屈服，呢幾年佢辛苦大家都心痛，但佢冇放棄過，堅持到底，想打贏呢場仗，所以都帶出訊息，唔好放棄生命，生命好重要。（太太最後嗰個時候有冇好辛苦？）冇，最痛已經過咗，彌留嗰陣因為器官衰竭，見到佢舒服，同佢講嘢都有笑容，係笑住走。」

擔心女兒未嫁人

問到太太的遺願及遺憾？芷晴忍不住飲泣，黃日華表示：「始終都係擔心個女未嫁人，同埋擔心佢阿媽，我叫佢放心，芷晴大個女，識照顧我，唔使我照顧佢，佢阿媽我都會一切照顧。（經濟有冇問題？）冇問題，同女一齊住。」黃日華之後又搭住芷晴膊頭說：「希望你睇住我。」芷晴又透露已挑選了媽媽的遺照：「上年母親節媽媽打扮同我食飯，其實呢幾年佢唔肯影相，我電話得4、5張合照，上年母親節佢戴住粒石影相，上面有健康兩個字，所以揀嗰張相，希望佢可以帶住健康咁離開。」而壽衣就未選，留待開會再決定，儀式會以香港創價學會佛教儀式舉行葬禮。另外，黃日華在殯儀館期間，其座駕被抄牌。