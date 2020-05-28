靈敢侶情：人怎樣才可以變得無堅不摧？

17歲出去打工，1小時得10元，買一個漢堡包餐約$16。那個時候，我每天早上6時上班，晚上12時下班，18小時工作的收入是180元。

然後，身邊有人罵我「賤格」。

賤格是因為收入低，「明明去替小學生補習，1小時有100元，你偏偏去小食店工作，被人使喚、洗碗、洗刷地板和天花？」

但我當時，已經不這樣認為。

誰不懂賺快錢？去超市貼個廣告，吹噓自己是高材生，一天做兩家補習，才2小時已經賺最少200元。這麼容易就有錢收，那一刻可能很開心，但若我習慣了一小時100元的薪金，過一兩年出去打寫字樓工，一天工作起碼8小時、每月上班25天、月薪才6500元，我能放開8小時×25天×100元、即本應有2萬收入的過去嗎？

我的目光，可沒有那麼短淺，年輕是我的本錢，何不來個臥薪嘗膽？地板嘛？刷就刷吧！炸薯條被滾油燙到破皮又如何？我可沒有那麼身矯肉貴。

不過，雖然那時我已經有自己的想法，但我都有不懂事的時候。在小食店打工沒多久，便發生了自尊心被動搖的事。

那天，我入雪房整理凍肉，因為忘記了戴手套，手掌被低溫冷傷，表皮被凍肉盒黏了出來，真的痛死我。從雪房出來後，我替一個外籍客人下單，在端熱飲給他時，破了皮的手掌因為抵受不了熱力，本能之下把整杯都掉到地上，外籍客人見狀竟發爛一巴掌打過來，還好我避得快，但他見打不到我，同時又被老闆阻止，便不停用粗話罵我：「你這狗娘養的、最下賤的蠢貨！你注定一世當侍應，一世替我端飲料！」

那一刻，只有17歲的我，難免會覺得「好瘀」、「好樣衰」，年少氣盛，我當然想罵回去，好想追着那客人來還手，打就打吧，我怕你甚麼！不過在最後，我還是選擇了蹲下來抹地板。

做人若想要尊嚴，就得先放下那卑微的自尊心。只有放下身段，人才可以變得無堅不摧。若遇上小事就吵吵鬧鬧，將來怎樣幹大事？

一轉眼，到今天了。到底那段日子對現在的我有甚麼作用？可大了，甚麼叫商店衞生，我懂；作為經營者要如何自律，我懂；如何保持質素，我懂；要緊守原則不被金錢利誘，我懂；怎樣一天工作15至18小時仍不傷身不病倒，我都懂！這堆讓我終身受用的知識，不用付錢學，一天還有180元收，感激17歲的選擇。

人總會遇到辛苦的時候，但人亦總需要勇敢生存。今天的你，是馬死落地行，還是鳳凰終會展翅，且看你是否願意放下那卑微的自尊心，臥薪嘗膽、化危為機。

不要將自己變成你明天的絆腳石。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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