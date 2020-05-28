日籍名廚Kei San教路　居酒屋點菜大有學問

日本居酒屋氣氛熱鬧，甚受當地人喜愛，日籍料理達人Kei San平日都經常去日式居酒屋放鬆一下，今次他就帶大家來到銅鑼灣一間專門吃豚肉的居酒屋飲番杯，還順道教大家點菜。

在日本，客人坐好後，會發現桌面已預備好餐前的收費小菜「お通し」，方便大家點了啤酒後可即時享用兼乾杯，雖然在香港這個小菜不常見，但如果去日本旅遊，見到收費小菜也不要覺得驚訝，感覺猶如我們去飲茶，桌面已有花生或酸菜等情況。

之後會柯打一些可以快速上菜的食物，如枝豆、鱈魚乾及燜內臟等，吃完後，是大多數居酒屋的主角──串燒出場。Kei San指日本人去居酒屋，必點各式各樣的串燒，因為日本人一般家庭均沒有串燒爐，故到居酒屋必點串燒來品嘗。

吃過串燒若未夠飽，一般會柯打炸物如天婦羅或炸雞，尾聲必要點一些飯麵等主食，如燒飯糰、茶漬湯或拉麵等，才會覺得飽肚。

有趣的是，日本人在居酒屋，很少飲用Sake，主力飲啤酒，近年不少年輕人就流行飲燒酎梳打（Highball），而Highball更可以自已在家沖泡，想知點沖，就要留意片段Kei San示範了。