完美複製！松岡李那騷腿露腰扮真人版遠坂凜

日模松岡李那（Linah）應邀出席慈善動漫網上活動，並配合大會主題以cosplay造型亮相，穿上紅色Bra top、黑色熱褲和紅色長靴的她，襯了一頭黑色長髮，大騷長腿和纖腰，完全是真人版遠坂凜。她說：「自己雖然不是cosplay的超級粉絲，但受朋友影響，覺得cosplay在Lockdown期間也是個不錯的消磨時間活動。」笑言享受襯衫和化妝的過程，覺得打蝴蝶結也是一個學問。

松岡稱對於日本終於能解除「緊急事態宣言」，感到鬆一口氣，但對其他國家疫情仍然嚴峻，感到憂心，希望大家不要鬆懈和鼓勵不要放棄，要堅持到最後。又以多國語言，包括日語、英語和普通話，為抗疫的醫護人員和照顧患者打氣。她說在疫情期間沒有甚麼地方可以去，留在日本一段長時間，坦言很掛念香港，始終在香港生活十多年，現在特別想念香港的朋友和地道美食。

她說在日本有段日子限制了社交距離及聚會，自己也長時間留在家或室內，深明不少人心理情緒或受影響，她說：「大家要衝破自己關口，不要因為害怕而不向他人傾訴，這個時候，大家更應該關心多些身邊的家人和朋友。」