老公愛的迫降拍攝現場　苟芸慧嬲豬呻唔自在

藝人苟芸慧（苟姑娘）自2018年下嫁陸漢洋後，鮮有在螢幕出現，今次於邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》中飾演馬國明太太「殷婷」一角，不僅是婚後首套參與的香港劇集，亦是相隔4年首次重返香港螢幕的作品，難怪苟姑娘大叫緊張。今次「復出」她直言感觸良多，每天開工都記起昔日在TVB的日子：「因為我個人較念舊，所以見番電視城化妝師、工作人員、攝影師，好感動，勾起多好開心回憶。」

劇中苟姑娘飾演一名惹笑「惡妻」，有不少「鬧爆」老公馬國明的鏡頭，為緊湊的飛虎劇情帶來輕鬆的喘息位，苟姑娘表示：「今次拍攝完全唔辛苦，可能時間安排得好，而且同馬國明對手戲都以輕鬆為主，唔使打、唔使喊；記得我同佢開工嘅第一場戲，就要發脾氣鬧佢，嗰場戲仲要喺街巿度拍，好多人望住，所以都幾大挑戰。」

馬國明似小朋友

苟姑娘對馬國明亦有讚無彈：「好有耐性，拍攝期間，有時自己狀態唔好都會忟憎，但佢就好有耐性，對住我笑吓，叫我唔使咁緊張，安慰我。問到苟芸慧跟馬國明在戲中有否難忘場面？她笑說：「有次好搞笑，有日佢突然同我講『苟姑娘，原來我哋有場床戲。』，我話我睇過劇本唔係咁樣，後來先發現，佢講嘅床戲，係坐喺床傾偈嘅戲份，同佢合作過先知佢原來都好似小朋友，有天真嘅一面。」

老公愛的迫降探班

提到演「惡妻」，苟姑娘指現實生活中，她對着老公亦有「惡」的一面，她說：「佢（老公）有反映過我拍呢套劇時，個人特別惡，可能我唔覺意將角色嘅性格帶埋返屋企，但我覺得佢應該接受到，喺鬧嘅過程，表達到我嘅想法，我估佢都鍾意嘅。」問老公陸漢洋可有到場探班，苟姑娘沒好氣表示：「試過一次，佢（老公）話咁啱喺附近工作，之後就愛的迫降咁空降拍攝現場，我返到屋企同佢反映，唔好再喺我工作位置出現，咁樣會令我分心，好似成日有對眼望住我咁，好唔自在，不過佢就話嗰次係嚟睇馬國明，仲話佢係佢偶像。」