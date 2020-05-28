4招傍身　夏天再不怕溶妝

夏日炎炎的日子又到了，女生們對這種天氣總是又愛又恨，喜歡夏天的陽光活力，但又討厭妝容總是hold不住，尤其是香港這種又熱又潮濕的天氣，有時花心思化好妝，打扮得美美地出門，結果未到目的地妝就已經溶掉了，真是令人十分困擾！這次就教大家幾個防溶妝的小技巧，讓你的妝容全日貼服持久！

1.使用妝前乳打底

有些人為了追求快捷會不使用妝前乳直接上妝，但其實這是不可取的。化妝前使用一瓶好的妝前乳除了能均勻膚色，更有效防汗、控油以及阻隔紫外線，令化妝品更加貼服和持久。

2.於易出油的位置壓粉

通常在上完粉底液後，都會掃上一層蜜粉或粉餅定妝。我們可以在一些出油的重災區如鼻翼、下巴、T字位等位置再壓多一層粉，避免因出油而影響妝容。

3.「三文治定妝法」

對於正常上妝步驟的認知中，通常會先上底妝後定妝，而「三文治定妝法」就打破傳統，以「定妝＞上妝＞定妝」的步驟，如三文治般層層堆疊地上妝，即使戴著口罩也不怕脫妝。

第一層︰塗好護膚品及妝前乳後，在面部掃上一層薄薄的蜜粉，想加強效果可噴上定妝噴霧。

第二層︰上粉底液及遮瑕。

第三層︰再次用蜜粉及定妝噴霧定妝。

4.保濕

要妝容保持貼服持久，保濕的工作相當重要，因為當皮膚缺水就會分泌出油分，導致脫妝情況出現。上妝前，要先塗上保濕精華及乳液。另外，最好隨身帶備一枝保濕噴霧，當感到面部乾燥時就即時使用保濕噴霧進行保濕，之後再於脫妝位置用粉餅以按壓形式補妝。