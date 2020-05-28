【同溫碧霞識於微時】陳煒冇諗過死得咁激

英皇發行電影《墮落花》由溫碧霞（Irene）、陳煒、關智斌、艾迪、郭奕芯、陳漢娜等合演，開拍以來備受各方注目，獲得世界各大影展高度重視，先後入圍《香港亞洲電影節》、《大阪亞洲電影節》及《金考拉國際華語電影節》，Irene更憑此片榮膺《愛爾蘭絲綢之路國際電影節》最佳女主角，勇奪人生第一個影后殊榮，成績斐然！

此片已定今日隆重公映，戲中有一個鏡頭非常特別，由溫碧霞親自介紹：「一個鏡頭直落，從我所演的傅餘雨吸完毒後走出去，看到一班人在廝殺，鏡頭隨着我一同迷幻，攝影師利用手搖技巧扭轉鏡頭，頭一、兩個take已經好好，不過為求盡善盡美，總共拍了6、7次，成為全片拍得最多次的一個鏡頭。」

在這場廝殺戲中，艾迪所演的火叔辣手摧花，對毒品調查科警花洪君涵（陳煒飾）狠下毒手，原來煒哥出道多年，甚少在戲劇世界中喪命，她笑言：「想不到，一要我『死』，就『死』得咁激烈，工作人員將幾公升血漿倒在我身上，非常血腥，但血漿味其實好甜！」

戲內激烈、戲外歡樂，陳煒與Irene識於微時，兩人上演一幕久別重逢「戲份」！陳煒謂：「我還未參選亞姐，18歲左右吧，已在工作上接觸過她。」Irene笑說：『原來就是你！』她真的保養得好好！」同場的金馬影帝艾迪健談又好客，大送得獎代表作《邊緣人》影碟，令煒哥拍攝這場煞科戲相當愉快！

近年煒哥較少參演電影，今次演出令人眼前一亮，有觀眾大讚她與平日劇集所見判若兩人，極有新鮮感！她說：「好一段時間沒有拍戲，需要摸索一下，導演花了很長時間替我調較節奏，說對白速度與平時截然不同，雖然只得幾場戲，但場場都有變化！」她期望多接拍電影，不斷為觀眾帶來新衝擊：「拍劇經常演老闆、大家姐，電影世界可以有多點變化，我渴望與不同製作人合作，能擦出更多新火花，譬如喜劇我便較少接觸，最重要是營造出在大銀幕全新感覺的陳煒！」