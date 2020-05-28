【金宵後遺症】李施嬅：唔被睇好唔代表唔好

入行17年的李施嬅 (Selena)，去年在劇集《金宵大廈》分飾Alex和Coco，演技大受肯定，她更首次在《萬千星輝頒獎禮》中奪得「最受歡迎電視女角色」。去年正式與TVB完約的她，簽了美國經理人公司決定向外闖。今次《娛場》邀請到Selena，大談過往的角色和與好友們「胡說八道會」的事。

於2003年選完港姐後，Selena雖然三甲不入，卻是在同屆中最早入劇組。她近幾年開始到其他國家拍劇，亦經常在劇中分別飾演數個角色，而在去年劇集《金宵大廈》分飾Alex和Coco，令她首奪「最受歡迎電視女角色」。當晚楊千嬅亦憑《多功能老婆》奪得同一獎項，問到要與別人分獎項會否介意，Selena即笑說：「上年嘅對手係咁多年嚟應該都係數一數二強，咁都畀我遇到，同千嬅share反而佢會蝕底過我囉！」

Selena與胡杏兒、胡定欣、姚子羚、胡蓓蔚、黃智雯組成「胡說八道會」，是圈中出名的閨蜜團。其中她曾與胡杏兒老公李乘德傳出緋聞，二人的關係因而經常被受討論，她坦然有段時間有很多緋聞男友：「大家放大咗件事，話係邊個個Ex，全部都係人哋講，可能係我識佢（李乘德）先，諗住係有可能發展，其實end咗，亦都冇刻意澄清呢件事，我同佢老公又唔係有啲咩好深刻嘅關係。」她與杏兒明白大家心照就夠。

對於感情事，Selena心信不強求時就會出現對的人，問到她奪得「最受歡迎電視女角色」時收到的99枝玫瑰是甚麼一回事，她笑著答：「係咩嚟？咪有人送，唔通自己買咩！哈哈！」