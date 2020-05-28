連演員都唔知情　《The King》突宣布明晚停播

韓國「長腿Oppa」李敏鎬與女星金高恩主演的SBS劇集《The King：永遠的君主》，還有4集便結局，劇組今日透露二人今日在論山拍攝了最後一幕，完成了長達7個月的拍攝，而李敏鎬離開時亦有跟在現場圍觀的粉絲揮手。劇集原定於明晚播出第13集，但SBS卻突然宣布劇集停播，令劇組人員及演員也大感困惑。

SBS今午突然宣布原定明晚播映的《The King》第13集緊急停播，將會改為播出預視新冠肺炎疫情擴散的美國電影《世紀戰疫》，SBS表示：「鑒於新冠肺炎個案急升，我們認為需要喚醒國民的安全意識。」據指演員及劇組人員也是看到報道才知道停播的消息，而演員所屬的事務所事前亦不知情，他們對SBS突然宣布在該時段改播電影大感疑惑及驚訝。

有關人士與韓媒通話時表示：「作為韓國國民，我也會參與防止疫情擴散的運動，但至少要在決定停播前通知演員和工作人員吧。」而劇組人員亦對SBS突然宣布停播感到荒唐。有網民質疑《The King》停播是否與劇集拍得太趕有關，SBS就澄清表示：「《The King》最後的拍攝和後期工作已經完成，不會影響劇集正常播映，製作公司也認為疫情嚴峻，同意在該時段播出電影，希望大家諒解。」