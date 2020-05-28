周柏豪露營自揭真面目　袁偉豪讚女友勁體貼

藝人周柏豪與袁偉豪在將軍澳電視城出席無綫節目《兩個小生去Camping》記者會，兩人於四月期間到香港郊外秘境露營拍攝節目，更邀請了菊梓喬、連詩雅、張寶兒等擔任嘉賓。周柏豪指拍攝過程使出「秘密有武器」，就是袁偉豪的女友張寶兒，只要她在做洗沬的工作時袁偉豪自然會郁手。

周柏豪與袁偉豪原來已經相識20年，當年是柏豪主動認識「校草」，他笑說：「當年仲用緊ICQ，佢已經係出名嘅校草，喺網上流傳咗佢嘅ICQ帳號，於是加咗佢，就係咁識到依家。」

兩人在節目中有不少真情對話，尤其駕車去露營時話題更加深入。袁偉豪形容周柏豪是一個好可愛的oppa，但今次為節目將經營多年的形象放下，讓大家看到他更真實的一面，拍攝過程沒有化妝、沒有整頭。

兩人識於微時，兄弟情深，第一次合作是十年前演舞台劇，之後合作劇集《使徒行者》。問經旅程後可發覺到對方難頂之處？周柏豪說：「可能係性格關係，佢講嘢真係好慢，好多時都叫佢講快少少，可能我講嘢習慣咗好快，有時收到佢嘅短訊，一個留言都20幾秒，聽幾條聲都仲未講到件事，哈哈……」袁偉豪回答：「佢講完之後，我講嘢真係快咗。」

周柏豪自言喜歡科技，今次露營不能上網，令他欠缺安全感，而袁偉豪對科技興趣不大，因此露營比較適合他，而今次拍攝難為了女友，有次忘記帶結他去露營，女友二話不說將結他送到營地，相當體貼。