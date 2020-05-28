Mocha燕麥杯　隔夜食仲正

天氣炎熱，來一杯凍冰冰的甜品最消暑，網站nadiashealthykitchen.com就教大家一款健康的Mocha燕麥杯，大家可選用牛奶或植物奶，將燕麥片、可可粉、咖啡粉、杏仁牛油和楓糖漿拌勻，然後雪一晚，令質感變得濃稠。為了增加口感，再加入了腰果、棗和椰子油等製作成燕麥塊，想甜度高一點可再加點朱古力碎，清涼的Mocha燕麥杯，微甜飽肚，在這個夏天吃，清暑又美味。

Mocha燕麥糊材料：

燕麥片 110克

可可粉 4茶匙

咖啡粉 2茶匙

牛奶 350毫升

杏仁牛油 2湯匙

楓糖漿 2湯匙

Mocha燕麥塊材料：

楓糖漿 2湯匙

椰子油 2湯匙

鹽 1/4茶匙

咖啡粉 半湯匙

可可粉 半湯

熱水 2湯匙

燕麥片 110克

腰果碎 半杯

棗碎 半杯

其他材料：

朱古力碎 適量

做法：

1.燕麥糊材料中，燕麥片、可可粉、咖啡粉混合。

2.加入牛奶、杏仁牛油和楓糖漿拌勻。

3.放雪櫃一晚。

4.將燕麥塊，可可粉、咖啡粉、椰子油和熱水混合。

5.燕麥片、腰果碎、棗碎、鹽和咖啡混合物和楓糖漿拌勻。

6.以攝氏160度烤20至25分鐘，取出冷卻後敲碎。

7.將燕麥塊放在燕麥糊上，灑朱古力碎便完成。