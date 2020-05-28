【飛上枝頭】前港姐陳苑澄秘撻酒行太子爺

前女子組合「As One」成員、2018年參加香港小姐競選，成為最後五強的陳苑澄（Tania），簽無綫後發展不俗，拍過不少綜藝節目，最近更有份演出陳豪、宣萱合演的無綫劇《陀槍師姐2020》，事業正積極打拚中。感情方面，已單身一段時間的她，原來亦已有着落，她日前與高大男友於上環食早餐，期間兩人更頭貼頭一齊睇電話，細聲講大聲笑，甜蜜到爆！

食飽飽後，他們手拖手步行至附近一間老字號酒行，男方更拉閘開舖，之後在收銀位計數，Tania則幫手執拾，默契十足！

據知，Tania的男友正是該老字號酒行的太子爺，甚有家底，兩人因跟同一位健身教練健身而認識，由於有不少共同話題，志趣相投，再加上男方很欣賞Tania的勤力與孝順，最終由「健身友」變成情人，Tania男友除了外形不俗外，對Tania相當好，兩人感情發展順暢。

東網致電Tania，她亦承認正蜜運中，問到拍拖幾耐？她謂：「半年左右啦！」至於男友有甚麼吸引？她說：「佢好乖同埋好專注事業，好有上進心。（有冇結婚打算？）嘩，啱啱開始咋喎，慢慢了解下先啦！」