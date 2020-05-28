女神甩拖！蘇麗珊美國療完情傷重新上市

「文青女神」蘇麗珊自爆去年已「甩拖」，宣布重新「復牌」，天生童顏的她在美國進修時被誤以為得18歲，新劇中她首次做人妻與「老夫」潘燦良擦出得意化學作用。

蘇麗珊與圈外「ABC」男友拍拖三年，兩人一直都sweet，去年底東網影到她與友人逛街，當日身邊不見她男友，見她一臉落寞，平日愛笑的她似滿懷心事，之後她忽然飛到美國修讀戲劇課程，原來她失戀了，她接受東網專訪被追問到感情事，她自爆：「我喺去美國之前已經回復咗單身，可能性格唔啱，我哋大家傾完喺和平狀態下分開嘅。」難怪她放下包袱瀟灑到美國讀書，她笑說：「都可以咁講嘅。」

做馬龍白蘭度師妹

在美國重投校園生活，雖然課程忙碌，試過上堂踩足十幾小時，但她非常開心：「完全冇負擔，又唔使做嘢，唔似得喺香港個人好多憂慮，嗰幾個月成個人心態放鬆晒。」她報讀的演藝學校，演出《教父》的已故荷里活巨星馬龍白蘭度都有讀過，每個學期只收30人，得她一個香港人，她承認學費都幾貴，使費又大，每日返學放學她要行半小時，都有同學讓她坐順風車。當日暫別演藝圈，她坦言：「我都幾驚㗎，我計咗啲錢，最多都係留到兩個學期，都唔能夠太任性，依家返嚟要努力搵錢。」

最近她與演員潘燦良合作的網劇《老夫少妻的日常》推出了，第一次做人妻的她笑言最初都擔心說服力，因為她一副童顏，現年27歲的她笑說：「喺美國啲同學最初估我18歲！」拍攝時最難忘同時拍緊一部電影，日班接夜班，她說：「好彩同燦良前輩合作，佢好犀利乜都唔使講，一秒就入戲。」因為題材得意，角色又特別，她說：「佢做老夫，但內心好小朋友，會偷食麻辣火鍋，我外表唔似一個大人，但內心比較成熟，呢個化學作用係好笑，暫時拍咗6集，希望繼續拍落去，每集四、五分鐘，大家可以輕輕鬆鬆等車時睇吓。」