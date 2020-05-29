繽FUN星網睇完包你開心　星級用戶個個讚！

「繽FUN星網」強勢登場，大受歡迎，天王古巨基雖然是新手爸爸，忙着照顧寶貝仔Kuson，但亦緊貼全城熱捧的娛樂消閒資訊平台「繽FUN星網」，激讚消息最爆最新，又大力推介兩大節目《我儲咗D乜》及《娛落區》：「大家都知我鍾意動漫，所以儲咗好多動漫嘅相關產品，我都想八吓其他人儲咗啲乜，睇《我儲咗D乜》就知！至於《娛落區》深入各區八吓最新娛樂話題，我古巨基陪大家一齊睇！」

「繽FUN星網」是吸引不少藝人追看的最強娛樂消閒資訊平台，即將做老竇的山聰表示：「『繽FUN星網』色彩繽紛，得閒仲可以睇吓有冇我嘅新聞，大家快啲Click入嚟睇吓啦！」他最喜歡睇《有種爸爸》的星爸訪問，因為可以從中取經：「大家都知我就嚟做新手爸爸啦，咁我都好想學做一個好爸爸嘛，所以誠意推薦呢個節目！」

曾在美國攻讀企業管理的藝人張曦雯，對節目《升你兩班》非常有興趣，推介家長必睇：「好多父母都會關心小朋友嘅教育，但點樣搵間好嘅學校？真係好頭痛！呢個節目訪問唔同名師，同埋有大量本地同海外教育資訊、大小中學升學指南，夠晒實用！作為學生或父母，真係好應該睇吓做參考！」