東方日報C1：馬國明晚晚唔黐家私竇收埋女友？

被喻為「鑽石筍盤」的馬國明，直言入行至今未試過跟圈外人拍拖，覺得圈外人難理解藝人工作。他自爆被母親埋怨天天不歸家，誤會他有女友並發展同居生活！談到跟他傳足10年緋聞的唐詩詠，他直言將來各有另一半，自然水落石出，毋須多作解釋。

馬國明與胡鴻鈞（Hubert）於無綫劇《降魔的2.0》再度合作，默契十足。早前二人受訪時大方談緋聞，不約而同表示對「緋聞」兩字免疫，不會感到困擾。與契妹唐詩詠屢傳緋聞的馬國明坦言：「到將來佢或者我有真嗰個，大家就知咩事啦！」

跟圈中人相戀，很容易成為大眾焦點，問馬國明會否覺得跟圈外人拍拖相對簡單？他卻不太認同，並自爆初入行時，被母親誤會「金屋藏嬌」，他說：「我入行後都未試過同圈外人拍拖，因為圈外人好難了解我哋呢行，連我阿媽開頭都了解唔到。記得有一排我拍到天昏地暗，阿媽成日見我唔到，有一日佢話『阿仔你唔好呃我啦，你係咪同個女仔同居緊呀？點解咁耐冇返嚟？』我話唔係，真係好忙。當然佢依家知道係咩一回事，幾日唔見我都覺得好正常。」

胡鴻鈞：緋聞困擾唔到我

拍劇時跟女演員日對夜對，但他強調未試過戲假情真：「我從來唔係因為拍劇而拍拖，唔覺得難抽離，因為你就算好鍾意個角色，一Cut機嗰個人就唔係個角色咁樣。」在旁的Hubert即笑言拍劇以來，沒有一條實質的感情線，想體驗也沒機會。

先後跟許廷鏗與蔡思貝傳緋聞的Hubert，被問會否覺得跟異性傳緋聞，比傳同性戀更易接受？他豁達地說：「緋聞係困擾唔到我，作為藝人一定會有花邊新聞，唯一係唔想牽涉到嘅人有Hard Feeling。」

恨演同志角色

馬國明與Hubert因經常合作而熟落，異口同聲表示想挑戰高難度演同志，馬國明認真地說：「我想做同志角色，唔係搞笑嗰種，要拍出嚟有啲浪漫，難度好高，都想挑戰吓。（Hubert係首選對手？）係其中一個，佢青靚白淨。」而Hubert認為與馬國明演同志有說服力：「如果兩個都好Man，反而CP感冇咁強。我同佢都OK，幻想到我哋兩個行出嚟，話我哋演同志都有人信。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：