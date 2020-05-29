當造皇牌水果　限量登陸EGL Market網站

【特約報道】香港人一向識玩識食，去旅行時往往以食為先，而且不時不食，尤其是到果園任摘任食水果的行程，更加深受大家歡迎。踏入初夏，熱帶水果開始當造，出名愛吃的香港人能親身飛到當地吃當然最好，可惜疫情影響下不能外遊。幸好香港貨運物流業發展蓬勃及完善，只須上網預訂，已可舒舒服服在家中品嚐到世界各地直送的新鮮生果。要數今期 EGL Market 網站內人氣最紅的水果，必屬台灣荔枝及芒果，而接力的更有樹上熟的馬來西亞榴槤限量登場，有興趣的朋友要密切留意了。

正宗彭亨州貓山王 抵至$330個 限量搶購100箱

正所謂：紅酒要飲法國波爾多，榴槤要食馬拉彭亨州。肯定成為本週人氣主角的馬拉國寶貓山王，由馬來西亞彭亨州果園樹上熟，直送到港保證新鮮，由收果到送貨，保證36小時內將貨直接送到顧客手上。彭亨州由高山及海岸所組成，地理條件都令該地方出產的貓山王冠絕馬拉，而我們挑選這個果園大約在海拔800米以上，有高山斜地，因此種植出最靚及最好果的貓山王，其他產區絕對無可比擬。顧客可選擇購買原果，但同時亦提供貼心服務，免費代開榴槤拆肉入盒服務，再真空包裝，運送期間絕不會有氣味，而且可以開盒即食，方便又乾淨！限量100箱，手快有手慢無！

產品：貓山王榴槤（限量 100 箱）

售價：10kg 原果(5-6 個裝) $1,680(免運費直送到屋企樓下)

5kg 原果(3個裝) $990(免運費直送到屋企樓下)

產地：馬來西亞

網址：

免費代開榴槤拆肉入盒服務備註：

1)10kg 裝拆肉後，淨肉重量約 3kg

2)5kg 裝拆肉後，淨肉重量約 1.5kg

LV級數夏雪芒果 嚴選隻隻超A果

除了香港人熟悉的愛文芒，近年興起的「芒果界LV」夏雪芒果亦大受歡迎，它是台灣的土芒果，是台灣唯一擁有身份證的芒果品種，結合土芒果的香氣、金煌芒的甜度及愛文芒的口感。夏雪芒果跟愛文芒不同，它外表原本帶點青綠，但直送到香港後放2天左右便會變回黃金色，那就是進食的黃金時間。而且保證嚴選隻隻超A果，大大隻，果肉纖維軟嫩，根亦比較少。識食的你，必定要食最好的！

產品：夏雪芒果 (嚴選超A果等级)

售價：

3kg $428(免運費直送到家)

5kg $628 (免運費直送到家)

產地：台灣

網址：

正宗高雄大樹玉荷包 多汁皮薄核細

近期電視節目推介的玉荷包荔枝，由「荔枝故鄉」高雄大樹區直送到港，當造時間極短，只有5月下旬至6月上旬的短短20天，每粒荔枝均達33-36mm，大大粒，粒粒飽滿粒粒爆，晶瑩剔透又多汁，紅中帶綠就是玉荷包最甜的時候，甜中帶少少酸的滋味是初夏的一大享受，難怪獲得蔡英文總統的加持。

產品：高雄大樹玉荷包荔枝(3kg) (全盒全部均剪去枝葉，足磅足秤)

售價：$388(免運費直送到家)

產地：台灣

不想舟車勞頓、在又迫又熱的情況下，自己到果欄把一箱二箱水果搬返家？立即到 EGL Market 網站，輕輕鬆鬆訂購美味水果或超過600 件環球好物，包括清酒、零食及生活用品直送到家吧