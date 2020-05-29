【營事檔案】日式蕎麥冷麵　解暑減重餐

香港人許多都喜愛吃日本餐，而在炎炎的夏日下，一個冰涼開胃的凍盤，既解暑又可以飽肚。日式蕎麥冷麵是一道常見的日本料理，其實自己做也很簡單，不用十五分鐘就可以完成，也適合一眾忙碌的上班族、減重人士等食用。

【蕎麥 注意纖維含量】

主要材料有蕎麥麵，蕎麥屬於全麥食物，纖維含量較高，升糖指數也較白飯和其他麵類低，所以可以提供較長時間的飽腹感，而且進食後不會令血糖大上大落，有助穩定血糖和控制食欲。不過，不同品牌的蕎麥麵成分不一，有一些主要成分還是以小麥粉為主，纖維含量未必會很高。建議大家挑選時，可以留意營養標籤和成分表，材料排得愈前代表含量愈多，可以挑選成分排第一是蕎麥粉和纖維含量較高的產品。

【調味料 冷麵汁已適用】

配料方面，可以加入自己喜歡的肉類和蔬菜，補充適當蛋白質和纖維，增加整道菜的營養價值。這次使用了火腿、蟹柳和青瓜，因為都是較低脂的食材，而且無須刻意額外烹調，非常方便。如果有時間，可以轉用新鮮食材，例如雞絲、燒牛肉、溫泉蛋等配搭會更佳。始終加工食物的鈉含量普遍較高，不建議經常食用。調味料使用一般冷麵汁和芥辣已經十分美味，亦可以改用低脂的芝麻醬，風味更佳。

【日式蕎麥冷麵】

材料：

蕎麥麵(熟) 1碗

青瓜 半條

火腿 1片

蟹柳 2條

生粉 適量

調味料：

冷麵汁 適量

做法：

1.將蕎麥麵放入滾水中，煮大約5-10分鐘。

2.將煮好的蕎麥麵放進冰水降溫，瀝乾並放在碗中。

3.青瓜洗淨切幼絲；火腿切絲；蟹柳用手撕成絲，鋪在蕎麥麵上。

4.最後淋上冷麵汁，即成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。