前年同老公離婚　卞秀美疑呃網紅做性奴

車模出身的韓國網上直播節目主持韓美貌近日向首爾中央地方檢察廳提交告發狀，舉報電影女星A某涉嫌安排他人進行性交易及慣性賭博，韓美貌指她通過A某的介紹認識演藝公司的代表B某，其後遭B某性虐待。

韓美貌向檢方交出A某與B某的聊天程式對話記錄，而居於馬尼拉的A某曾提議她到當地進行性交易：「我會收到約10億韓圜（約640萬港元），會給你1000萬韓圜（約6.4萬港元）。」據指韓美貌在A某的說服下與B某見面，起初她以為只是與異性見面，但卻在馬尼拉多次遭對方性虐待，最後更被迫與對方發生性關係，她曾向A某訴苦說：「我好像變成了性奴。」而在B某離開馬尼拉後，韓美貌還繼續在當地被A某強迫協助她在當地賭博，被禁錮在賭場的她更曾企圖自殺。

而A某已不是第一次被舉報在海外進行非法行為，曾有20多歲的女學生向韓媒爆料指：「A某說如果我去馬尼拉，會為我提供食宿和就業機會，但與她所說的不同，我是要在她的監視下在賭場做非法的工作。」該女學生其後逃走返回韓國，其後A某曾經透過社交網恐嚇對方，當時韓媒曾建議女學生報警，但她因為擔心人身安全而沒有採取法律行動。

其後有報道指A某是著名羽毛球國家隊隊員的前妻，今日就有韓媒指A某是羽毛球選手李龍大的前妻卞秀美，她於2011年與李龍大在活動上認識，於2017年2月結婚，同年4月誕下女兒，但結婚不夠兩年便離婚，現時正與女兒居於馬尼拉，而卞秀美暫時未就事件作出回應。