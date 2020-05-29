4個遮瑕技巧　打造精緻陶瓷肌

一個自然無瑕的底妝最重要的是粉底和遮瑕的配合，不過要遮蓋臉上的痘痘、黑眼圈等最重要的還是依靠遮瑕產品。除了要用遮瑕能力強的遮瑕產品外，手法也很重要，所以今天就講解一下遮瑕小技巧，讓大家都可以輕鬆拜拜小瑕疵。

1.底妝要輕薄、清透

到底是要先打底後遮瑕，還是先遮瑕後打底呢？其實取決於你用甚麼產品去打底，如果用的是粉底液，就是先打底後遮瑕。如果用的是粉餅，那就是先遮瑕後打底。無論順序是甚麼，重點都是要輕薄，太厚會變得很假，底妝主要是一個調整肌色、微遮瑕的作用，明顯的瑕疵還是要靠遮瑕產品局部遮瑕。

2.遮瑕液、遮瑕膏各有功效

市面上的遮瑕產品種類有很多，但不外乎是液體狀和膏狀。如果是大面積的遮瑕，如黑眼圈，用水分更高的遮瑕液會更好。而範圍細的，如痘印、痘痘則可以用遮瑕膏。遮瑕液的水分更高，相對的遮瑕能力可能沒有遮瑕膏強，大家可以根據自己的情況調整。用遮瑕液的時候，建議先把它弄到手背上推開再用化妝掃點塗到臉上。一來可以讓遮瑕液有點溫度，二來也更利於控制用量。

3.遮瑕手法要正確

遮瑕產品只適合局部遮瑕，不建議全臉使用。可以用小號的眼影掃或遮瑕掃少量多次的上，以輕拍的方式蓋在需要遮蓋的地方，最後用手指輕拍讓它更均勻，用手指的溫度讓它更貼合皮膚。對於所有平面的瑕疵都可以用這個手法，但如果是凸起或凹陷的痘痘、痘坑則要再加一步，在遮蓋掉瑕疵之後周邊都形成陰影，因此在瑕疵的周圍需要掃上遮瑕去做一下提亮。

4.最後一步不可少

當遮瑕完成之後，要馬上定妝，因為它會跑色，所以要馬上把它固定在臉上。遮瑕的技巧是用量少、手法輕，寧願多塗幾次，也不要厚厚一層。