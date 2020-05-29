媽咪被鬧野蠻奶奶　林志穎轟節目組亂剪接

台灣男星林志穎最近帶埋老婆陳若儀（Kelly）及媽媽拍攝大陸真人騷《婆婆與媽媽》，節目剛播出街就見陳若儀聲淚俱下指自己壓力大，曾被網友喪鬧醜樣，加上節目又加插林媽媽當住鏡頭指摘佢等，搞到大家都戥陳若儀陰功！

節目第一集林媽媽就已經喺鏡頭前指摘兒媳陳若儀衣着暴露，要求嚴格，最新一集更管埋陳若儀拖地方式，之後陳若琳想休息，結果林媽媽話：「你要先吃鳳梨還是先擦窗戶？」嚇到陳若琳即刻抹窗，後尾林媽媽更唔畀阿仔幫老婆手添！

不過有網友就發現林志穎原來最近公開點讚一個社交網帳號發文，該帳號指節目組為博眼球，故意將林媽媽與陳若儀相處片段剪輯成尷尬場面，不過隨後林志穎極速Unlike。到咗今日，林志穎直頭發文力撐媽咪，表示每個父母親對孩子絕對都是滿滿的愛與呵護，而節目有佢呈現畀觀眾嘅方式，自己好愛自己媽媽同妻子：「我們互相疼惜，珍惜每次的相處！」言語間暗指節目組亂剪接，影響外界對佢媽媽嘅觀感。

另外，林志穎近年努力保護大仔Kimi，唔畀佢大個仔嘅容貌曝光，不過今次節目就有「穿崩位」，林志穎、陳若儀同Kimi喺房中傾偈一幕，就意外影埋10歲嘅Kimi真樣。