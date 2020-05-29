這麼近那麼遠！杜小喬同男友綵排要加膠片

藝人杜小喬到電台宣傳新歌《側臉》，表示歌曲講拍拖時永遠都是見到戀人側臉，就算不能行到最後，都希望對方能過得好，冧笑謂唱此曲時有想起男友譚永浩：「不過其實首歌係sad sad地，講最尾分開，但我唱嗰陣諗起啲開心嘢，嘴角唔小心向上揚，所以依家係幾sweet嘅版本。」她又透露男友教她唱歌：「因為佢唱歌叻過我好多，平時我哋又會講公事，佢又會教我彈結他，同平時兩個人sweet sweet相處有少少唔同，但係OK嘅。」她又讚男友教她時沒有發脾氣：「反而我自己有時做唔到啲嘢會好忟憎，諗係咪自己太笨拙，好彩我都有搵真正老師教，有個底喺度，所以有時喺男友面前，佢講啲嘢我唔識都可以扮識。」

她又透露新歌是第一首廣東歌，原本早半年推出，但因疫情影響，故延到現時出歌，又謂原定想一年出一首歌，但現時就隔了年半。講到其音樂劇之前受疫情影響延期，她表示主演的場次將於6月17日上演，希望可以如期舉行，又透露近日都加緊排練：「最得意係要做表情，但個個都戴哂口罩，甚至仲加塊膠片，成件事好似好有距離，但明明大家好近。」問到戴口罩豈不是不能與男友綵排錫戲？她即尷尬笑言：「嘩！呢個就要留待觀眾入場感受吓。」